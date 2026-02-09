Cambiaso disperso le pagelle dei giornali non perdonano | litiga col pallone e viene bruciato da Isaksen

Cambiaso non ha avuto una buona giornata. Durante la partita, ha avuto diversi momenti di confusione con il pallone e alla fine è stato superato da Isaksen. Le pagelle dei giornali non sono state benevoli, criticando soprattutto la sua performance in fase offensiva e difensiva. La sua presenza in campo ora viene messa sotto osservazione.

. Giudizi severi verso l’esterno. Altra partita quasi da dimenticare per Andrea Cambiaso. L’esterno della Juventus, nonostante l’assist per il gol di McKennie, con la Lazio è stato autore di un’altra gara insufficiente. Questi i giudizi dei principali quotidiani sportivi. TUTTOSPORT 5.5 – Spalletti le sta provando tutte pur di recuperarlo. L’esperimento di giornata coincide con il suo dirottamento in alto a destra, dove si ritrova a litigare a più riprese con il pallone. Nella ripresa, giusto il tempo di tornare nei quattro dietro e Isaksen lo brucia in campo aperto siglando il gol del raddoppio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso disperso, le pagelle dei giornali non perdonano: litiga col pallone e viene bruciato da Isaksen Approfondimenti su Cambiaso Disperso Pagelle Lecce Parma, i giornali non perdonano: 4.5 per questi due giocatori! Le pagelle con TOP e FLOP Le pagelle di Lecce-Parma, valida per la 20ª giornata di Serie A 202526, evidenziano giudizi differenziati sui singoli giocatori. Juve-Lazio, le pagelle: Cambiaso, non basta l'assist, 5. Gol fantastico di Isaksen, 7 La Juve e la Lazio si sfidano sotto gli occhi di molti tifosi, ma la partita lascia poche soddisfazioni ai bianconeri. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cambiaso Disperso Juventus-Lazio pagelle, Cambiaso e Di Gregorio rovinano la partita a SpallettiJuventus-Lazio le pagelle ci raccontano più da vicino una partita rovinata per i bianconeri da Di Gregorio e Cambiaso. juvelive.it Juventus-Lazio, le pagelle di CM: Locatelli e Cambiaso, che errori! Sorpresa Maldini, super ProvedelLe pagelle di Juventus-Lazio. msn.com È indiscutibile che c'è tanto di Spalletti in questa Juventus. Ma anche i ragazzi hanno cambiato mentalità dimostrando di non essere così scarsi come si credeva. A parte un Koop disperso ed un Cambiaso smarrito che ancora appaiono lontani dalla loro qualit facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.