Caltanissetta | Giovani Nisseni Custodi della Settimana Santa 2026 Scelte le Nuove Figure Chiave della Processione

La città di Caltanissetta ha scelto i giovani che guideranno la processione della Settimana Santa 2026. Sono stati annunciati i nomi delle nuove figure che prenderanno il posto di chi ha portato avanti questa tradizione negli anni passati. La comunità si prepara a vivere l’evento con entusiasmo e un’energia rinnovata, mentre le strade si riempiranno di fede e di colori.

Giovani Nisseni al Centro della Tradizione: Scelte le Nuove Figure per la Settimana Santa 2026. La città di Caltanissetta si prepara ad accogliere la Settimana Santa con un rinnovato spirito e un cambio di guardia tra le figure chiave della processione della Real Maestranza. L’assemblea della Categoria dei Carpentieri-Ferraioli, tenutasi venerdì 6 febbraio 2026, ha sancito la designazione di Andrea Santoro, Calogero Peritore e Gabriele Taschetti a ricoprire rispettivamente i ruoli di Portabandiera, Alabardiere e Portabaldacchino per l’imminente evento religioso. Questa decisione segna un momento cruciale per la comunità, un passaggio di testimone tra generazioni che promette di preservare la solennità e la devozione che caratterizzano la Settimana Santa nissena.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Caltanissetta Settimana Santa Maturità 2026: le nuove sfide della seconda prova tra scelte curricolari e competenze pratiche Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato le materie della seconda prova per l’esame di maturità 2026. Colleferro. Molto partecipata la processione per la traslazione della statuetta di Santa Barbara, Patrona della città, dal Tempietto alla Chiesa Madre Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Caltanissetta Settimana Santa Caltanissetta: violano le misure cautelari per riavvicinarsi alle donne stalkerate, intervengono i carabinieriProsegue l’intensa azione di contrasto alla violenza di genere da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta. Nelle ultime ore, due giovani sono stati arrestati in distinti ... lasicilia.it NISSA RUGBY: IL VIVAIO AL CENTRO Dall’Under 14 alla prima squadra: il coach Michele Palumbo racconta il lavoro quotidiano con i giovani talenti nisseni. Un percorso fatto di appartenenza, crescita e valori puri. «Il rugby Non è violenza, è educazion facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.