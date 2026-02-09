Calhanoglu Inter non si spegnono le sirene turche | in estate pronto un nuovo assalto di quel club!

Le sirene turche tornano a suonare forte per Hakan Calhanoglu. Dopo l’estate, il club di Istanbul si prepara a tentare di nuovo l’assalto al centrocampista nerazzurro, che nei mesi scorsi ha già attirato l’interesse di diverse squadre turche. La situazione resta calda, con i dirigenti interisti che non vogliono perdere il loro giocatore, ma sanno che il ritorno in Turchia può riaccendersi presto.

Inter News 24 Calhanoglu Inter, le sirene turche restano accese per il centrocampista nerazzurro: pronto un nuovo assalto di quel club. La situazione. Hakan Çalhano?lu, centrocampista dell’ Inter, è diventato uno degli obiettivi principali del Galatasaray in vista della sessione di mercato estiva. Come riportato dalla stampa italiana, il club turco ha individuato l’ex Bayern Leverkusen come uno dei pilastri del suo progetto. Con Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, che apprezza moltissimo il giocatore e Dursun Özbek, presidente del club, che considera Çalhano?lu come uno dei calciatori più forti in circolazione, la squadra giallorossa è decisa a fare una nuova offensiva concreta per portarlo a Istanbul. 🔗 Leggi su Internews24.com

Sul fronte del calciomercato dell’Inter, resta in primo piano la situazione di Hakan Calhanoglu, al centro di voci di un possibile trasferimento al Galatasaray.

