Calendario hockey ghiaccio femminile oggi Olimpiadi 2026 | orari partite 9 febbraio tv programma streaming

Questa mattina si sono aperti i giochi del torneo di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina. Le partite sono iniziate con intensità e tanti colpi di stecca, tenendo alta la tensione tra le squadre. Gli appassionati sono già davanti alla tv o in streaming per seguire gli incontri in programma oggi, 9 febbraio.

Una pattinata dopo l'altra, un colpo di stecca in successione a quello dopo. Il torneo di hockey ghiaccio femminile entra sempre di più nel vivo alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. Gruppo A e Gruppo B stanno per arrivare alla loro stretta conclusiva, in questo lunedì 9 febbraio che potrà definire al meglio le gerarchie per la pool delle teste di serie e i nomi delle tre formazioni che faranno compagnia alle "Big" nei quarti di finale. Tre le partite in agenda: alle 12.10 torna in campo l'Italia, pronta a fronteggiare il Giappone, in un vero e proprio spareggio per capire chi fra le azzurre e le nipponiche avrà concrete chance di proseguire il suo cammino a Cinque Cerchi.

