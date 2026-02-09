Calendario hockey ghiaccio femminile oggi Olimpiadi 2026 | orari partite 9 febbraio tv programma streaming

Da oasport.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si sono aperti i giochi del torneo di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina. Le partite sono iniziate con intensità e tanti colpi di stecca, tenendo alta la tensione tra le squadre. Gli appassionati sono già davanti alla tv o in streaming per seguire gli incontri in programma oggi, 9 febbraio.

Una pattinata dopo l’altra, un colpo di stecca in successione a quello dopo. Il torneo di hockey ghiaccio femminile entra sempre di più nel vivo alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. Gruppo A e Gruppo B stanno per arrivare alla loro stretta conclusiva, in questo lunedì 9 febbraio che potrà definire al meglio le gerarchie per la pool delle teste di serie e i nomi delle tre formazioni che faranno compagnia alle “Big” nei quarti di finale. Tre le partite in agenda: alle 12.10 torna in campo l’Italia, pronta a fronteggiare il Giappone, in un vero e proprio spareggio per capire chi fra le azzurre e le nipponiche avrà concrete chance di proseguire il suo cammino a Cinque Cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

calendario hockey ghiaccio femminile oggi olimpiadi 2026 orari partite 9 febbraio tv programma streaming

© Oasport.it - Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 9 febbraio, tv, programma, streaming

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 6 febbraio, tv, programma, streaming

Questa mattina le partite di hockey su ghiaccio femminile continuano alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 7 febbraio, tv, programma, streaming

Le Olimpiadi di Milano Cortina portano oggi in scena il torneo di hockey ghiaccio femminile.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite, tv, programma, streaming; Milano Cortina 2026, il calendario delle gare e dove vederle in tv; Olimpiadi Milano Cortina 2026, il calendario con tutte le gare e le date delle finali; Milano Cortina 2026: per l’Italia dell’hockey femminile cruciale la sfida col Giappone.

Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 8 febbraio, tv, programma, streamingAvanti senza sosta per andare a delineare il quadro dei gironi e di rimando anche quello dei quarti di finale. Non conosce pausa il torneo femminile di ... oasport.it

Calendario hockey ghiaccio femminile Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streamingIl torneo di hockey su ghiaccio femminile è pronto a decollare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un calendario fitto metterà di fronte le 10 squadre ... oasport.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.