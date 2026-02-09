Calderone | Il lavoro in Lombardia cresce oltre aspettative grazie a competenze e politiche attive – Il video

A Milano, i dati sul mercato del lavoro mostrano una crescita oltre le aspettative. La Lombardia sta registrando segnali positivi, grazie anche all’impegno delle strutture regionali e a politiche attive mirate. Calderone sottolinea che il risultato deriva dall’attenzione alle competenze e da un dialogo efficace con il governo centrale. Un segnale di ripresa che fa ben sperare per il futuro dell’economia locale.

(Agenzia Vista) Milano, 09 febbraio 2026 "I dati dimostrano il dinamismo e la alta performance del mondo del lavoro e del mercato del lavoro in Lombardia, con un grande sforzo da parte delle strutture della Regione, ma anche con un'importante focalizzazione sulla qualità dell'interlocuzione tra il livello centrale, quindi il Ministero del Lavoro e Regione Lombardia. Laddove questo rapporto funziona, poi i numeri si vedono e fanno sì anche che ci sia la possibilità di costruire un percorso che va oltre la scadenza del Pnrr, dunque oltre gli obiettivi di periodo che sono stati assegnati per il programma 'GOL', per garanzia occupabilità dei lavoratori" così la ministra del Lavoro Marina Calderone, a margine dell'evento "La Lombardia ‘fa gol’" a Milano.🔗 Leggi su Open.online

