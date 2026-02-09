Calciomercato Inter questo colpo a zero è più vicino | Nell’aria il suo arrivo a Milano

L’Inter si avvicina a un colpo a zero che potrebbe fare la differenza in vista della prossima stagione. Nei giorni che precedono il big match contro la Juventus, la dirigenza nerazzurra lavora anche sul fronte mercato, valutando attentamente le opzioni per rinforzare la squadra senza spendere troppo. Nelle conversazioni si parla di un possibile arrivo imminente a Milano, e l’operazione sembra ormai a un passo.

Calciomercato Inter. L’Inter guarda avanti senza distogliere l’attenzione dal presente. Nella settimana che porta al big match contro la Juventus, in casa nerazzurra si continua a riflettere anche sulle strategie del prossimo mercato estivo. E tra le occasioni che stuzzicano maggiormente la dirigenza ce n’è una che conduce proprio a Torino, a costo zero. Secondo quanto riportato da Enzo Bucchioni, l’Inter sta monitorando con grande interesse la situazione di Weston McKennie, centrocampista statunitense in scadenza di contratto con la Juventus. La permanenza in bianconero, spiega il giornalista, non appare affatto scontata.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Inter Calciomercato

L’Inter si prepara a rinnovare la propria porta durante questa sessione di calciomercato estivo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Inter Calciomercato

Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Inter; Inter, si studia il colpo in difesa per il futuro? È sul taccuino di Ausilio e…; Calciomercato LIVE! Gli ultimi affari: niente centravanti per Milan e Juve; I verdetti del calciomercato, Cremonese show, Milan-Mateta salta, Inter senza voto. Como last minute, Atalanta in bilico.

Inter, più vicino questo clamoroso colpo a zero: Il suo arrivo a Milano è nell’ariaL'Inter guarda al futuro e, anche nella settimana che porta al big match contro la Juventus, valuta le mosse che caratterizzeranno il mercato estivo ... msn.com

L’Inter ha già deciso il grande colpo del 2027 | CalciomercatoL'Inter avrebbe le idee molto chiare rispetto alle prossime mosse di calciomercato. La sessione invernale è praticamente terminata. Ma in ... cittaceleste.it

Calciomercato #Inter: obiettivo #Muharemovic, valutato intorno ai 30 milioni di euro. La trattativa è seguita con attenzione anche dalla #Juventus, che detiene il 50% sulla futura rivendita. #calcionews24 x.com

Calciomercato #Inter: obiettivo #Muharemovic, valutato intorno ai 30 milioni di euro. La trattativa è seguita con attenzione anche dalla #Juventus, che detiene il 50% sulla futura rivendita. #calcionews24 facebook