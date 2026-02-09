Calciomercato il Milan può piazzare il grande colpo estivo dagli amici del Chelsea

Il Milan potrebbe fare un grande colpo di mercato questa estate grazie all’amicizia con il Chelsea. I due club hanno già scambiato giocatori in passato e ora sembrano pronti a ripetere l’operazione. Non si tratta di voci, ma di possibilità concrete che coinvolgono un giocatore che potrebbe lasciare Londra e vestire la maglia rossonera. I tifosi aspettano con ansia sviluppi sulla trattativa, che potrebbe portare un’ulteriore rinforzo importante alla rosa di Pioli.

Sì, lo sappiamo, il calciomercato invernale ha chiuso da pochissimi giorni e già vi parliamo di quello estivo: ma non è 'colpa' nostra, è il Milan che ha già - da tempo a dire la verità - a lavorare in funzione della finestra di giugno, luglio e agosto. Prova ne è che, a gennaio, è entrato il solo Niclas Füllkrug, mentre per un bel colpo in prospettiva come Alphadjo Cissè si attenderà la stagione 2026-2027. Anche durante l'ultima sessione trasferimenti, ad ogni modo, il Diavolo non si è fatto mancare un affare con gli amici del Chelsea. PROSSIMA SCHEDA Stavolta il Milan ha portato a termine un'operazione di calciomercato minore con i londinesi, ma egualmente interessante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Diego Coppola potrebbe rappresentare un'opportunità di rafforzamento per il Milan nel prossimo mercato.

