Calciomercato Bennacer altro infortunio | Milan un riscatto che potrebbe essere a rischio

Ismael Bennacer si infortuna di nuovo durante la sua esperienza con la Dinamo Zagabria. Il centrocampista del Milan rischia di non essere riscattato a causa di questo problema fisico, che lo mette ko in un momento delicato della stagione. La dirigenza del club croato ora valuta se proseguire o meno con l’acquisto.

Uno dei giocatori prestati dal Milan in estate è Ismael Bennacer. Il centrocampista non sta giocando al momento con la Dinamo Zagabria: nella sfida del 22 gennaio contro l'Osijek, l'algerino è uscito per uno stiramento alla coscia. Secondo Calciomercato.com Bennacer dovrebbe restare ai box per alcune settimane. Un infortunio che potrebbe anche mettere a rischio l'eventuale riscatto. Il Milan potrebbe incassare 10 milioni di euro dalla cessione di Bennacer: il riscatto, si legge, sarebbe già stato complesso per l'ingaggio da 4 milioni del centrocampista rossonero. Questo infortunio potrebbe spingere la dirigenza della Dinamo Zagabria a ripensarci. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

