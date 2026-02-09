Calcio Verbano-Cusio | Verbania e sindaci a confronto Omegna e Bagnella valutano l’unione per un futuro sostenibile

Questa sera si riuniscono il presidente del Verbania, Andrea Piazza, e il sindaco Albertella per discutere del futuro del calcio nella zona. Domani, invece, tocca ai rappresentanti di Omegna e Bagnella, che si incontreranno per valutare se unire le forze e creare un progetto comune. La situazione resta incerta, con le decisioni che potrebbero cambiare il panorama calcistico locale.

Il futuro del calcio nel Verbano e nel Cusio è appeso a un filo. Questa sera si terrà un incontro cruciale tra Andrea Piazza, presidente del Verbania, e il sindaco Albertella, mentre domani i dirigenti di Omegna e Bagnella si confronteranno per valutare un possibile progetto di unione. L’obiettivo è rilanciare il calcio locale e garantire un futuro sostenibile per le società. Giornate di intensa attività diplomatica e decisionale si profilano all’orizzonte per le piazze calcistiche del Verbano e del Cusio. L’attenzione è massima, con la consapevolezza che le scelte prese nelle prossime ore potrebbero delineare il panorama sportivo della regione per gli anni a venire.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Verbania Cusio

A Verbano Cusio Ossola nasce un nuovo progetto chiamato “Alimenta la mente”.

I sindaci dell’Unione chiedono all’Ausl di valutare un appalto esterno per il servizio mensa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Verbania Cusio

Argomenti discussi: Verbania calcio, sos dell’allenatore Luca Magni: Senza strutture adeguate futuro a rischio; Ultimatum del Verbania Calcio al Comune: Senza i 72 mila euro stop a bollette e settore giovanile; Calcio dilettantistico, Notizie, Risultati, Classifiche, Video - Piemonte; Prevenzione e sicurezza nelle scuole del Vco: il Prefetto convoca il Comitato.

Alcuni scatti dalla sfida casalinga di domenica contro il Verbano Calcio, terminata 2-2. Una gara intensa combattuta fino all’ultimo minuto davanti al nostro pubblico. #CalcioCanegrate #PrimaSquadra #Campionato #Promozione #WeAreFamily facebook