Calcio Atalanta-Cremonese 2-1 | a segno Krstovic e Zappacosta

L’Atalanta ha battuto la Cremonese 2-1, portando a casa tre punti fondamentali in campionato. Krstovic e Zappacosta hanno segnato i gol decisivi, permettendo ai bergamaschi di tornare alla vittoria e di avvicinarsi alla zona europea. La squadra di Gasperini ha mostrato carattere e determinazione, contro una Cremonese che ha tentato di reagire senza riuscire a pareggiare.

Roma, 9 feb. (askanews) – L'Atalanta torna alla vittoria anche in campionato, batte la Cremonese per 2-1 e si avvicina alla zona Europa. Il tutto senza De Ketelaere e Scamacca, entrambi fermati da problemi fisici poco prima della partita. Notte fonda invece per la squadra di Davide Nicola che dopo un ottimo inizio di stagione ora non vince da dal 7 dicembre e si ritrova con soli cinque punti di vantaggio sulla Fiorentina terzultima. Gli uomini di Palladino dominano la partita dall'inizio e la sbloccano quasi subito con un goal da vero bomber di Krstovic, poco dopo Zappacosta trova l'angolo giusto sul secondo palo.

