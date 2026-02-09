Calcio Abodi | Diffida comitati ' No Stadio' ? Suggestiva applichiamo norma stato

Il ministro dello Sport Abodi ha inviato una diffida ai comitati che hanno deciso di non rispettare le norme statali sullo stadio. È la prima volta, secondo quanto dice, che si diffida qualcuno per non aver seguito una legge dello Stato. Abodi ha detto che si tratta di un’azione suggestiva, ma ora si applicheranno le norme previste dalla legge. La situazione si sblocca, mentre i comitati si preparano a rispondere.

“Credo sia la prima diffida a non rispettare una norma dello Stato, quindi per certi versi suggestiva. Noi stiamo semplicemente applicando la norma dello Stato. Quello che vogliamo è che gli stadi italiani siano in linea con quelli quantomeno europei, non voglio andare in altri continenti”. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi a margine della conferenza sul Treno del Ricordo, commentando la diffida ricevuta dai comitati ‘No stadio’ in merito alla diffida ricevuta sulla nomina a commissario agli stadi di Massimo Sessa. “Il tempo che abbiamo a disposizione è poco, nelle funzioni del commissario non è previsto un ‘libera tutti’, ci sono delle norme che comunque dovranno essere rispettate ma quello che non possiamo accettare é che si rimanga prigionieri del passato, di un nostalgismo che non guarda al futuro e non rispetta il futuro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Una coalizione di Comitati del ‘no’ provenienti da diverse città italiane ha presentato una diffida ufficiale contro il Commissario incaricato dei lavori allo Stadio della Roma a Pietralata.

