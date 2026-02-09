Calcio a Cinque pari di carattere a Casalgrande | il Forlì consolida il terzo posto in classifica

Nella quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C1, il Forlì ottiene un pareggio importante in trasferta contro la Real Casalgrandese. La squadra romagnola lotta con carattere e, anche con un po’ di fortuna nel finale, porta a casa un punto che rafforza il suo terzo posto in classifica. La partita si conclude 2-2, un risultato che dà continuità e fiducia al Forlì, mentre i padroni di casa si devono accontentare di un pari che lascia l’amaro in bocca.

