Caccia alle leggende

Domenica mattina tra le 9 e le 12.30 si svolge la nuova edizione dell’orienteering “Caccia alle leggende” tra le ville di San Pietro di Morubio. La corsa si concentra tra Villa Verità e Villa Gobetti, due luoghi che sembrano congelati nel passato. Partecipanti di tutte le età si mettono in moto per scoprire i segreti di queste ville affascinanti, accompagnati da una gara che unisce divertimento e scoperta.

Domenica 22 tra le 9 e le 12.30 tra alcune delle ville più affascinanti di San Pietro di Morubio, viene riproposto l’orienteering guidato “Caccia alle leggende” attraverso Villa Verità e Villa Gobetti, dove il tempo sembra essersi fermato.Durante il percorso, gli spazi si animeranno grazie alla.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su San Pietro di Morubio FC 26 Player Pick Eroe 87+: Caccia alle leggende europee FC 26 Player Pick Eroe 87+ permette di scegliere tra quattro opzioni di giocatori europei, ognuno con una valutazione minima di 87. 1 su 3 Scelta Giocatore Icona Encore 88+: A Caccia di Leggende La nuova sfida inizia con la SBC “1 su 3”. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Caccia alle streghe Ultime notizie su San Pietro di Morubio Argomenti discussi: San Valentino alternativo a Verona: caccia ai misteri e brindisi in Villa; Favole, poemi, leggende e racconti di ubriachi. Un nuovo volume su Sergio Toppi.; 1 su 3 Scelta Giocatore Icona Encore 88+: A Caccia di Leggende. La Compagnia di caccia del Lupi Feudi Cernunnos Teuta Sono i due nomi con cui, ormai da diversi anni, cerchiamo di portare al meglio possibile nostre didattiche storiche sulla caccia, miti e leggende legati al lupo ed agli altri animali reali o dell'immaginario, facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.