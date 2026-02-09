Buongiorno rompe il silenzio dopo Genoa-Napoli | arriva il messaggio sui social

Dopo la partita tra Genoa e Napoli, Alessandro Buongiorno rompe il silenzio sui social. Il difensore azzurro, spesso criticato quest’anno, decide di intervenire dopo qualche giorno di silenzio. La sfida, vinta dal Napoli, ha visto Buongiorno protagonista di due errori che hanno contribuito ai gol del Genoa. Ora, il giocatore si presenta sui social per spiegare il suo stato e la sua versione dei fatti.

Che Alessandro Buongiorno non stia vivendo una stagione particolarmente brillante, sembra ormai sotto gli occhi di tutti: il difensore azzurro è stato suo malgrado protagonista in negativo anche in occasione dell'ultimo sfida contro il Genoa, vinta dal Napoli ma con l'ex Torino che ha commesso due errori proprio in occasioni dei gol avversari. Napoli, le parole di Buongiorno su Instagram. Tante polemiche, una pioggia di critiche piovute addosso al difensore del Napoli che ha così voluto rispondere, non direttamente alle critiche ma lanciando un messaggio chiaro nei confronti dei tifosi della piazza.

