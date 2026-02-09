Buongiorno è il dilemma di Conte non può aver dimenticato chi è
Dopo la brutta figura di Genova, il governo di Giuseppe Conte si trova di fronte a un bivio. Il premier non può dimenticare chi è e cosa rappresenta, ma la recente crisi politica rende difficile mantenere la stabilità. La situazione resta tesa, e ora il rischio di nuove scelte si fa più concreto.
. Dopo la sciagurata prestazione di Genova, la crisi ormai è ufficiale. Alessandro Buongiorno è l’ombra del calciatore che è stato sia a Torino sia lo scorso anno a Napoli sia pure tra troppi infortuni. Quest’anno si è perso. È irriconoscibile. Conte lo ha fatto uscire, disperato, per paura che potesse fare altri guai, aveva già regalato due gol al Genoa. Ma ora c’è da recuperare un patrimonio del club, e anche del calcio italiano. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Conte dovrà compiere valutazioni profonde in merito alla situazione di Buongiorno: umanamente hanno colpito molto tutti la sua reazione dopo l’errore che ha permesso a Colombo di segnare il gol del momentaneo 2-2 e le lacrime prima e dopo il cambio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
L'articolo analizza il rapporto tra Giuseppe Conte, l'Europa e la figura di Schlein, confrontandoli con le posizioni e le influenze di Donald Trump e del suo vice JD Vance.
