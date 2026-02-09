Bufera sulla coordinatrice Fdi di Calenzano Monica Castro | Noi gemellati con gli storpi senza casa di Jenin

Una bufera si è scatenata a Calenzano dopo le parole di Monica Castro, coordinatrice di Fratelli d’Italia. Durante l’assemblea comunale dello scorso 29 gennaio, ha detto che il partito è “gemellato con gli storpi senza casa di Jenin”. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni immediate, con molti che le hanno chiesto di scusarsi e di chiarire il senso di quella frase. La polemica non si ferma, e il caso sta facendo discutere l’intera città.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.