Bufera sulla coordinatrice Fdi di Calenzano Monica Castro | Noi gemellati con gli storpi senza casa di Jenin
Una bufera si è scatenata a Calenzano dopo le parole di Monica Castro, coordinatrice di Fratelli d’Italia. Durante l’assemblea comunale dello scorso 29 gennaio, ha detto che il partito è “gemellato con gli storpi senza casa di Jenin”. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni immediate, con molti che le hanno chiesto di scusarsi e di chiarire il senso di quella frase. La polemica non si ferma, e il caso sta facendo discutere l’intera città.
CALENZANO – Bufera politica a Calenzano e in tutto il territorio fiorentino per le dichiarazioni choc pronunciate dalla consigliera di Fratelli d’Italia, Monica Castro, durante l’assemblea comunale dello scorso 29 gennaio. Al centro della polemica, un intervento sul rinnovo del patto di amicizia con la città palestinese di Jenin, liquidato dalla consigliera con termini che il Partito Democratico toscano ha definito senza mezzi termini e Castro, criticando la scelta di gemellaggi con realtà in crisi, ha scatenato l’indignazione dell’aula suggerendo mete più redditizie: “Non si poteva fare un gemellaggio in Austria? Sono ricchi, stanno bene, venivano qui e ci portavano risorse”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
