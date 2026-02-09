Bufera su Balleari cosa è successo al Carlo Felice

Questa mattina si è scatenata una bufera intorno a Stefano Balleari, presidente del Consiglio regionale della Liguria. Durante un evento al teatro Carlo Felice, Balleari ha avuto un atteggiamento che molti definiscono grave e inappropriato, suscitando molte polemiche. Le sue parole e il comportamento sono stati percepiti come irrispettosi nei confronti delle istituzioni, e ora si aspetta una risposta ufficiale. La situazione resta calda e si intensificano le reazioni da parte di politici e cittadini.

"Il presidente del Consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari ha tenuto un comportamento grave, inadeguato e profondamente irrispettoso delle istituzioni che rappresenta. Abbandonare un'iniziativa pubblica solo perché in disaccordo con alcuni contenuti espressi è una scelta inaudita".

