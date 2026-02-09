Bryan potrebbe tornare a combattere?

Bryan Danielson potrebbe tornare a combattere. Dopo aver lasciato intendere che potrebbe riprendere l’attività, i fan sperano in un suo ritorno. La sua partecipazione alle ultime settimane ha alimentato le speranze, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. Per ora, Bryan non ha annunciato nulla, ma le voci restano vive tra chi lo segue da vicino.

Nel panorama delle dinamiche AEW, Bryan Danielson potrebbe non aver chiuso definitivamente la porta a un ritorno sul ring, nonostante i precedenti problemi di degenerazione spinale. L’aggiornamento recente lascia intravedere una traiettoria incerta ma promettente, sostenuta da progressi fisici e da un approccio riabilitativo mirato che tiene alta l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori. Danielson non ha completamente archiviato la possibilità di tornare a combattere. Pur riconoscendo che i viaggi assidui come commentatore hanno influito sul suo stato fisico, la porta rimane aperta e l’idea di un possibile rientro continua a occupare la sua riflessione professionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Bryan Danielson parla del possibile ritorno sul ring: Non lo escludo, ma…Con tanti grandi nomi del wrestling che stanno facendo un passo indietro dall'attività in-ring, i fan continuano a chiedersi chi potrebbe tornare. Uno dei nomi più citati è senza dubbio Bryan Danielso

Brie Bella è tornata in WWE… grazie a Bryan DanielsonBrie Bella è tornata in WWE per rimettersi in gioco ma ha avuto bisogno dell'aiuto di Bryan Danielson per farlo

