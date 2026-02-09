Bryan Alvarez conferma che Bad Bunny tornerà presto in WWE. Dopo aver partecipato all’Halftime Show del Super Bowl 2026, il cantante sembra deciso a riprendere i match in federazione. Non ci sono ancora date ufficiali, ma l’entusiasmo tra i fan cresce di giorno in giorno.

Bad Bunny, fresco ospite principale dell’Halftime Show del Super Bowl 2026, sembra pronto a tornare in WWE, con Bryan Alvarez che ha indicato che il suo ritorno è previsto a breve. Parlando su Wrestling Observer Live, Alvarez ha affrontato le recenti chiacchiere online che circondano la star musicale globale dopo che il senatore statunitense Ruben Gallego ha pubblicamente suggerito che il presidente della AEW Tony Khan dovrebbe prendere in considerazione l’idea di portare Bad Bunny nella AEW. Il commento ha guadagnato popolarità dopo l’AEW Dynamite a Las Vegas, dove l’evento principale tra MJF e Brody King è stato caratterizzato da forti cori anti-ICE da parte del pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Bryan Alvarez: “Presto Bad Bunny tornerà in WWE”

Approfondimenti su Bad Bunny WWE

Bad Bunny si prepara a tornare in WWE.

La possibile nuova apparizione di Bad Bunny in WWE fa discutere gli appassionati di wrestling.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bad Bunny WWE

Argomenti discussi: Carlito: Ma è vero che ci sarà una partita di football durante il concerto di Bad Bunny?.

Chi è e come può svoltare il mio Fantacalcio Bryan Zaragoza E su Boga ci posso contare E questo Alisson Santos che arriva al Napoli che devo sapere Nel nuovo contenuto della mega guida all'asta di riparazione del Fantacalcio 2026 trovate un borsino facebook