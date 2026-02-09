Brown | La Mercedes è legale e promette prestazioni forti

La McLaren ha ufficialmente mostrato la sua nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2026. La presentazione è avvenuta direttamente dai box del circuito di Sakhir, con la squadra che promette prestazioni forti e affidabili. La MCL40 rappresenta il punto di partenza per la stagione che si avvicina, mentre i piloti si preparano a scendere in pista con questa vettura appena svelata.

La McLaren presenta la MCL40, la monoposto che accompagnerà la squadra nel Mondiale di Formula 1 2026, svelata direttamente dai box del circuito di Sakhir. L’ufficializzazione arriva con una livrea rivista e una lettura chiara degli sviluppi maturati durante l’inverno, orientati a una stagione impegnativa ma ricca di potenziale. L’evento ha posto in evidenza la fiducia del team nel proprio percorso tecnico e sportivo, nonché nelle collaborazioni commerciali che caratterizzeranno la nuova annata. La presentazione della MCL40 ha segnato l’inizio ufficiale della stagione 2026. Dalla pista di Sakhir, è emersa una vettura pronta a confrontarsi con le nuove norme e con un regolamento sportivo in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Brown: "La Mercedes è legale e promette prestazioni forti Approfondimenti su McLaren MCL40 Caso motori: la FIA non interviene, legale il "trucco" dei motori Mercedes La FIA ha confermato l’assenza di interventi nel caso dei motori Mercedes e Red Bull, i quali sembrano sfruttare un meccanismo consentito: aumentare a caldo il rapporto di compressione, pur mantenendolo sotto soglia a freddo. Lazzate sfida Saronno in una sfida che promette emozioni forti sul campo. Questa settimana il calcio di Eccellenza torna a scaldare i cuori. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su McLaren MCL40 Argomenti discussi: Brown: Se oggi corressimo a Las Vegas, Mercedes sarebbe favorita. Ma Red Bull ha un motore impressionante; Zak Brown: Bisogna lavorare con la FIA per perfezionare alcuni aspetti sulle nuove PU; Verso i test del Bahrain: McLaren mette le mani avanti; La McLaren riaccende il sogno di Alonso. Brown alla regia, ma ora dipende da Fernando. F1. Soliti giochetti politici. È tutto legale: Zak Brown punge sulla presunta irregolarità del motore MercedesZak Brown derubrica la guerra di potere sulla legalità del motore Mercedes per la stagione 2026 di Formula 1. Per il CEO della McLaren, si tratta semplicemente dei soliti giochetti politici del Circus ... automoto.it Caso motori Mercedes, Zak Brown: PU regolare, sono i soliti giochi politiciZak Brown minimizza il vantaggio della Power Unit Mercedes, paragonandola al doppio diffusore della Brawn GP del 2009 ... formulapassion.it Zak Brown avverte: “Oggi la favorita sarebbe Mercedes, ma Red Bull ha un motore impressionante” La McLaren si prepara a difendere il titolo, ma Zak Brown non vuole sentire parlare di favoriti per il Mondiale F1 2026 Secondo l’amministratore delegato d facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.