Broner prende le sue parti e difende Al Haymon, suo manager, mentre la causa legale contro Mayweather si fa sempre più complicata. La disputa riguarda milioni di dollari legati ai diritti televisivi e ai contratti che regolano le carriere dei pugili. La questione diventa sempre più calda e rischia di avere ripercussioni importanti nel mondo della boxe.

Una disputa legale nel mondo della boxe evidenzia come i ricavi da diritti televisivi e le strutture contrattuali plasmino le carriere dei pugili e l’influenza degli accordi tra promoter e reti. Floyd Mayweather ha presentato una causa nei confronti di Showtime con una stima di circa 340 milioni di dollari, mentre Al Haymon non figura tra gli imputati. La dinamica arriva in un momento in cui i flussi di reddito nel settore si stanno riorganizzando e la negoziazione di contratti risulta meno agevole, trascinando al centro della scena una questione di controllo e remunerazione nel panorama broadcast. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Broner difende Al Haymon mentre la causa milioni di dollari contro Mayweather si intensifica

