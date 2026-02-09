Brindisino rapina a portavalori | sparatoria e due arresti Indagini sulla sicurezza dei trasporti di denaro in Puglia

Due uomini sono stati fermati questa mattina a Brindisi dopo una sparatoria durante un tentativo di rapina a un portavalori. L’episodio è avvenuto intorno alle otto, lungo una strada di campagna, quando i ladri hanno tentato di fermare il mezzo con un'auto. La polizia, arrivata sul posto, ha fatto fuoco per bloccare i complici, riuscendo a catturarne due mentre un terzo si è dato alla fuga. Nessuno degli agenti o dei dipendenti del portavalori è rimasto ferito. Le indagini ora si

Brindisino Sotto Shock: Sparatoria a un Portavalori, Due Fermi e un'Ombra sulla Sicurezza. La giornata di oggi, 9 febbraio 2026, ha visto il Brindisino teatro di un violento assalto a un portavalori, culminato in una sparatoria che ha portato all'arresto di due persone. L'evento ha immediatamente sollevato un'ondata di preoccupazione e interrogativi sulla sicurezza dei trasporti di denaro nella provincia e nella regione Puglia. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'accaduto e determinare l'entità del danno e le motivazioni che hanno spinto i malviventi a compiere questo gesto. L'assalto si è verificato in un contesto di elevata tensione, secondo le prime informazioni disponibili.

Questa mattina sulla statale Brindisi-Lecce si è scatenato il caos.

Un assalto a un portavalori si è trasformato in un conflitto a fuoco sulla strada tra Brindisi e Lecce.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

