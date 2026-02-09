brescia test da campioni con la virtus per la fuga

Questa sera a Brescia si gioca un match importante tra la squadra di casa e la Virtus. La squadra biancoblu cerca una vittoria che le permetta di migliorare il record societario e di allungare in classifica, avvicinandosi alla conquista del primo posto. Dopo la sconfitta dell’andata e le recenti finali scudetto, i lombardi vogliono riscattarsi e mettere un altro tassello nella corsa alla regular season. La partita si presenta come un banco di prova decisivo per entrambe le squadre.

Vincere, per aggiornare il record societario, per una fuga che potrebbe essere decisiva per il primato alla fine della stagione regolare, riscattare il ko della gara di andata e delle ultime finali scudetto. Brescia si gioca un pezzo di storia con la Virtus Bologna dalle ore 20 al PalaLeonessa. Non sarà semplice perché davanti ci sono i campioni d’Italia, la squadra che anche in questi mesi ha segnato maggiormente il basket nazionale. E che in EuroLeague pare aver alzato bandiera bianca in largo anticipo proprio per favore la LBA. Lo dimostra il doppio turno di riposo concesso a Momo Diouf e Matt Morgan in direzione del match di questa sera, dove saranno regolarmente al via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Domani sera la Virtus Olidata affronta Brescia in una partita decisiva per il primo posto in classifica.

La Virtus Bologna ha conquistato una vittoria importante contro Brescia nel posticipo della 12ª giornata, consolidando la sua posizione in classifica.

La Sebastiani si fa onore a Brescia: ottimo test contro i vicecampioni d'Italia che vincono 98-89. FotoRIETI - Ottimo test della Sebastiani Rieti al PalaLeonessa di Brescia contro i vice-campioni d’Italia della Germani. I lombardi hanno la meglio 98-89 in una gara ben approcciata dagli amarantocelesti ... ilmessaggero.it

