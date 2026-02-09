Brescia piange il dottor Armido Quadri ex primario e direttore sanitario

Brescia piange la scomparsa del dottor Armido Quadri, ex primario e direttore sanitario. Il medico, che aveva 82 anni, è morto nel fine settimana. Per decenni ha lavorato nel settore sanitario di Brescia e di Bovezzo, lasciando un ricordo vivo tra colleghi e cittadini. La sua morte ha suscitato grande dolore in tutta la comunità.

Brescia piange la scomparsa del dottor Armido Quadri, stimatissimo medico e dirigente sanitario. Nato il 27 aprile 1943 e residente da sempre a Bovezzo, si è spento nel weekend all'età di 82 anni, lasciando un segno profondo nella sanità bresciana. Lo piangono la moglie Mariuccia, le figlie Sara.

