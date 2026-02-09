Brescia la partecipazione cambia casa | in via San Faustino un nuovo ufficio per i cittadini

Da oggi i residenti di Brescia hanno un nuovo punto di riferimento. In via San Faustino è stato aperto un ufficio dedicato ai cittadini, spostandosi dalla precedente sede. Ora, chi ha bisogno di informazioni o di assistenza può recarsi direttamente in questa nuova struttura, pensata per essere più accessibile e vicina alle esigenze della gente. La modifica mira a rendere più semplice e immediato il rapporto tra cittadini e servizi pubblici.

