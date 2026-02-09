Boxe | il fiorentino Eduardo ‘Dado’ Giustini è il nuovo Campione Mediterraneo Ibo Pesi Massimi

Ieri sera al PalaValenti di via Taddeo Alderotti, Eduardo ‘Dado’ Giustini ha vinto il titolo di Campione Mediterraneo Ibo dei pesi massimi. Il fiorentino ha affrontato l’avversario per dieci round davanti al suo pubblico, portando a casa una vittoria importante per la sua carriera. La serata di boxe si è conclusa con il trionfo di Giustini, che ha dimostrato di essere in forma e determinato.

