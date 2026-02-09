Boxe | il fiorentino Eduardo ‘Dado’ Giustini è il nuovo Campione Mediterraneo Ibo Pesi Massimi
Ieri sera al PalaValenti di via Taddeo Alderotti, Eduardo ‘Dado’ Giustini ha vinto il titolo di Campione Mediterraneo Ibo dei pesi massimi. Il fiorentino ha affrontato l’avversario per dieci round davanti al suo pubblico, portando a casa una vittoria importante per la sua carriera. La serata di boxe si è conclusa con il trionfo di Giustini, che ha dimostrato di essere in forma e determinato.
Approfondimenti su Giustini Firenze
Oleksandr Usyk non è più il Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi: arriva una rinuncia
Il pugile Dado Giustini con la Scuola del Cuoio di Firenze Un progetto fra lavoro e sport per aiutare i giovani in difficoltà "Col sudore ho avverato i miei sogni, spero riesca anche a loro». Boxe e artigianato. La via del riscatto
Il progetto tra Dado Giustini e la Scuola del Cuoio di Firenze unisce sport e artigianato per offrire opportunità ai giovani in difficoltà.
Ultime notizie su Giustini Firenze
Boxe: il fiorentino Eduardo ‘Dado’ Giustini è il nuovo Campione Mediterraneo Ibo Pesi MassimiGrande serata di boxe ieri sera, domenica 8 febbraio, al PalaValenti di via Taddeo Alderotti. Dopo dieci round nella sua Firenze, tra il suo pubblico, il fiorentino Eduardo ‘Dado’ Giustini si è ... firenzetoday.it
Titolo Mediterraneo IBO, Giustini fa sua la cintura nella serata targata Conti CaviniGROSSETO – Finisce con un trionfo: quello del fiorentino Eduardo Giustini che va a prendersi la cintura dei pesi massimi del titolo Mediterraneo IBO. Le emozioni non sono mancate nella riunione targat ... msn.com
Grande domenica di boxe, questo 8 febbraio 2026 che ha visto andare in scena due spettacolari riunioni sulla direttrice Firenze-Genova Il Pala Valenti di Firenze ha incoronato Eduardo Giustini nuovo campione Mediterraneo IBO Pesi Massimi. Il Boxer t facebook
Highlights IBO Mediterraneo Pesi Massimi Eduardo Giustini Campione Vittoria per verdetto unanime vs Ibrahim Traore (98-92; 97-97; 97-93) Vamos Dadone Org. RC Cavini #Itaboxing #Boxing #Boxer #Pugilato #boxeo x.com
