Boxe | il fiorentino Eduardo ‘Dado’ Giustini è il nuovo Campione Mediterraneo Ibo Pesi Massimi

La serata di boxe al PalaValenti di via Taddeo Alderotti si è conclusa con una grande vittoria per Eduardo ‘Dado’ Giustini. Il fiorentino ha combattuto davanti al suo pubblico e, dopo dieci round, ha conquistato il titolo di Campione Mediterraneo Ibo dei pesi massimi.

Alla fine dell'incontro contro il. Highlights IBO Mediterraneo Pesi Massimi Eduardo Giustini Campione Vittoria per verdetto unanime vs Ibrahim Traore (98-92; 97-97; 97-93)

