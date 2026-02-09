Box office Muccino ancora in testa con ‘Le cose non dette’
Gabriele Muccino torna ad avere successo al cinema. Il suo film,
(Adnkronos) – Gabriele Muccino ancora in testa al box office. Per il secondo weekend consecutivo 'Le cose non dette' guida la classifica Cinetel degli incassi, con 1.701.942 euro dal 5 all'8 febbraio e complessivi 4.411.615 euro. Nell'ultimo fine settimana il botteghino è stato di 8.988.775 euro, per un +35% rispetto al 6 – 9 febbraio.
Muccino in vetta al box office italiano con ‘Le cose non dette’, Melania ignorata
Il regista Gabriele Muccino conquista il primo posto al box office italiano con il suo nuovo film, “Le cose non dette”.
Le cose non dette di Gabriele muccino schizza in vetta al box office italiano
Il film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria ha superato i due milioni di euro di incasso, dominando il box office italiano.
Muccino in vetta al box office italiano con 'Le cose non dette', Melania ignorataMuccino in testa. Il nuovo film del regista romano, 'Le cose non dette', guida all’esordio la classifica Cinetel degli incassi del weekend 29 gennaio - 1° febbraio: 2.178.726 euro e una media di 4.492 ... adnkronos.com
Le cose non dette ancora primo al boxoffice italiano del weekend, Agata Christian medaglia d'argentoLe cose non dette di Gabriele Muccino mantiene la vetta al botteghino italiano del weekend, lo segue un altro film italiano, il comico Agata Christian con Christian De Sica e Lillo. Lavoreremo da gran ... msn.com
