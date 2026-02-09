Bottega della salute | al via la riapertura

Da lunedì 9 febbraio riprende l’attività della Bottega della Salute a Bibbiena. Lo sportello, promosso da Anci Toscana, apre di nuovo per aiutare i cittadini ad accedere più facilmente ai servizi digitali nel settore sanitario e sociale. La riapertura segna un passo importante per migliorare i servizi sul territorio.

Da lunedì 9 febbraio riapre a Bibbiena lo sportello della Bottega della Salute, il progetto promosso da Anci Toscana e a cui il Comune ha aderito con l’obiettivo di facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi digitali in ambito sanitario e sociale.Lo sportello sarà attivo tutte le mattine, dal.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Da lunedì 7 febbraio, la Bottega della Salute riapre a Bibbiena.

