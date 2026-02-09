Un ex camionista di 80 anni si presenta davanti al pm di Milano e nega di aver mai messo piede a Sarajevo. L’uomo, ascoltato nell’ambito dell’indagine sui cosiddetti 'cecchini del week end', respinge ogni accusa e ribadisce di non aver mai partecipato ai combattimenti durante la guerra in Jugoslavia tra il 1993 e il 1995. Le domande del pubblico ministero sono state chiare, ma lui ha risposto sempre con un secco “no” a ogni richiesta di chiarimento. Ora si attende di capire se ci sono altre prove a suo

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - "No, non è vero". È la risposta che l'ex camionista di 80 anni ha dato a ogni domanda formulata dal pm di Milano Alessandro Gobbis che indaga sui cosiddetti 'cecchini del week end', cittadini che pagavano per andare a sparare ai civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995 durante la guerra nell'allora Jugoslavia. L'uomo, difeso dall'avvocato Giovanni Menegon, ha risposto per circa un'ora negando qualsiasi accusa. "Non sono mai stato a Sarajevo, non ho mai fatto attività politiche, amministrative o pubbliche" le parole del pensionato indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bosnia: ex camionista a pm Milano, 'mai stato a Sarajevo'

Approfondimenti su Bosnia Guerra

Questa mattina a Sarajevo, l'80enne Giuseppe Vegnaduzzo è stato ascoltato dai pubblici ministeri.

E’ iniziato al quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano l’interrogatorio dell’uomo di 80 anni, accusato di aver fatto parte dei cosiddetti ‘cecchini del weekend’.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bosnia Guerra

Argomenti discussi: Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo, indagato un ex camionista 80enne: Amante della caccia, di estrema destra e cattolico...; I cecchini per divertimento di Sarajevo, ora c'è un indagato per omicidio; Chi è il primo italiano accusato di aver ucciso civili a Sarajevo per svago: camionista, di destra e cacciatore; Cecchini del weekend di Sarajevo, l'ex camionista indagato: Mi fanno morire. Le testimonianze e i controlli incrociati della procura.

Bosnia: ex camionista a pm Milano, 'mai stato a Sarajevo'Milano, 9 feb. (Adnkronos) - No, non è vero. È la risposta che l'ex camionista di 80 anni ha dato a ogni domanda formulata dal pm di Milano Alessandro Gobbis che indaga sui cosiddetti 'cecchini del ... iltempo.it

Cecchini a Sarajevo, ex camionista 80enne interrogato dai pm a MilanoÈ arrivato in Procura a Milano per essere interrogato l'ex camionista 80enne Giuseppe Vegnaduzzo, indagato per omicidio volontario continuato e aggravato da motivi abietti, perché, sulla base di testi ... msn.com

«Certo che parlerà, eccome. Smonterà tutto in poco». La nuora del camionista di Savorgnano, frazione di San Vito al Tagliamento, è sicura. Il pensionato accusato di essere uno dei cecchini italiani a Sarajevo durante la guerra nella ex Jugoslavia, è pronto a facebook