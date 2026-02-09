Un ex camionista si difende dalle accuse in Bosnia e ribadisce di essere estraneo ai fatti. Durante l’interrogatorio, ha spiegato di non aver mai sparato e si aspetta che la magistratura chiarisca la sua posizione. La sua difesa si basa sulla convinzione che le prove dimostreranno la sua innocenza.

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - "Il mio assistito ha risposto alle domande del pubblico ministero. Ha ribadito la sua assoluta estraneità ai fatti e confida che a questo punto la magistratura, e ci pare che sia così, verifichi, accerti la sua assoluta estraneità". Lo afferma l'avvocato Giovanni Menegon difensore dell'ex autotrasportatore di 80 anni interrogato in procura a Milano e accusato di essere tra i cosiddetti 'cecchini del week end', cittadini che pagavano per andare a sparare ai civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995 durante la guerra nell'allora Jugoslavia. Il pensionato, indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili, ha risposto per circa un'ora e ha negato non solo di aver sparato, ma anche di essere stato in Bosnia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bosnia: difesa ex camionista, 'estraneo ad accuse, mai sparato e verrà dimostrato'

