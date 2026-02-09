Bonus paritarie di 1.500 euro da Palermo una petizione | Includere anche scuole dell' infanzia e primarie
Oggi in Sicilia è partita una petizione per chiedere che il bonus di 1.500 euro, destinato alle scuole paritarie, venga esteso anche alle scuole dell'infanzia e primarie. Le famiglie degli studenti iscritti nelle scuole paritarie hanno iniziato a raccogliere firme nelle scuole della regione, con l’obiettivo di inviare le richieste al ministero dell’Istruzione e all’assessorato regionale. La proposta mira a ottenere un sostegno più ampio per le scuole non statali che operano con studenti di tutte le età.
È partita oggi dalla Sicilia una raccolta firme nelle scuole paritarie dell’infanzia e primarie, rivolta alle famiglie degli studenti iscritti che sarà poi trasmessa al ministero della Pubblica istruzione e del merito e all’assessorato all’Istruzione della Regione siciliana. Nella petizione, che.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Bonus Paritarie
Bonus da 1.500 euro per le scuole paritarie: cosa cambia con la manovra 2026
Manovra, un emendamento del centrodestra introduce un bonus da 1.500 euro per gli studenti delle scuole private paritarie
Ultime notizie su Bonus Paritarie
Argomenti discussi: ISEE 2026, ecco tutti i bonus che ti spettano se superi i 25mila euro e come richiederli: elenco completo e aggiornato; Bonus Scuola o Libri 2026/2027 per Regione; Bonus 2026, tutti gli incentivi per chi ha un Isee superiore ai 25mila euro: cosa sapere; Bonus 2026: guida completa ai nuovi incentivi con e senza ISEE.
Bonus scuola, una petizione per estenderlo agli studenti delle paritariePALERMO – È partita oggi dalla Sicilia una raccolta firme nelle scuole paritarie dell’infanzia e primarie, rivolta alle famiglie degli studenti iscritti che sarà poi trasmessa al Ministero della ... livesicilia.it
Bonus scuole paritarie 2026: fino a 1.500 euro a studenteNel 2026 arriva un nuovo bonus per le scuole paritarie, pensato per sostenere le famiglie nelle spese di iscrizione e frequenza. La misura, prevista dalla Legge di Bilancio (articolo 1, comma 519), ... polesine24.it
Bonus libri scolastici e scuole paritarie Nel 2026 sarà attivato il bonus per i libri della scuola anche per le superiori: consiste in un contributo per famiglie che hanno figli studenti e con Isee inferiore a 30 mila euro. L’agevolazione può essere richiesto per l’anno facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.