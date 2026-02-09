Bonus paritarie di 1.500 euro da Palermo una petizione | Includere anche scuole dell' infanzia e primarie

Oggi in Sicilia è partita una petizione per chiedere che il bonus di 1.500 euro, destinato alle scuole paritarie, venga esteso anche alle scuole dell'infanzia e primarie. Le famiglie degli studenti iscritti nelle scuole paritarie hanno iniziato a raccogliere firme nelle scuole della regione, con l’obiettivo di inviare le richieste al ministero dell’Istruzione e all’assessorato regionale. La proposta mira a ottenere un sostegno più ampio per le scuole non statali che operano con studenti di tutte le età.

È partita oggi dalla Sicilia una raccolta firme nelle scuole paritarie dell'infanzia e primarie, rivolta alle famiglie degli studenti iscritti che sarà poi trasmessa al ministero della Pubblica istruzione e del merito e all'assessorato all'Istruzione della Regione siciliana.

