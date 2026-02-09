Bologna Sohm | A Firenze non ha funzionato volevo cambiare aria Helland | L’atmosfera qui è fantastica Le conferenze di presentazione!

Questa mattina il Bologna ha presentato ufficialmente Sohm e Helland alla stampa. Sohm ha spiegato che a Firenze non si trovava bene e voleva cambiare aria, mentre Helland ha invece detto di sentirsi già a suo agio e di apprezzare l’atmosfera della squadra. Le conferenze sono state l’occasione per conoscere meglio i due nuovi acquisti.

Calciomercato Serie A, dalla Turchia non hanno dubbi: è lui il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Lascerà l’Italia? Ultimissime Infortunati Napoli, Conte recupera un big per il Como: prima luce in fondo al tunnel per il tecnico! Novità importanti Duran Zenit, ora è ufficiale: l’attaccante vola in Russia. Tutti i dettagli del trasferimento Mercato Roma, occhi su Corvi: il giovane portiere del Parma ha stregato Massara! Pronto l’assalto in estate Ravanelli, che bordata: «È un calcio irriconoscibile! Siamo alla deriva, usando così il VAR ogni giocatore in campo può barare» Bologna, Sohm: «A Firenze non ha funzionato, volevo cambiare aria», Helland: «L’atmosfera qui è fantastica». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, Sohm: «A Firenze non ha funzionato, volevo cambiare aria», Helland: «L’atmosfera qui è fantastica». Le conferenze di presentazione! Approfondimenti su Bologna HELLAND Bologna Fc, le prime parole in rossoblù di Helland e Sohm: “Bellissimo giocare con questa maglia” A Casteldebole si sono presentati ufficialmente Eivind Helland e Simon Sohm, i nuovi acquisti del Bologna in questa finestra invernale. Sohm al Bologna, come cambia al fanta? Ecco la quotazione e i suoi numeri fin qui Sohm al Bologna, proveniente dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, rappresenta un'interessante opzione per il fantacalcio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bologna HELLAND Argomenti discussi: Il conto in sospeso di Sohm; Cor Sport – La rivincita di Sohm e del Bologna; Helland, Sohm e Joao Mario: cosa fare con i nuovi acquisti del Bologna al Fanta; Bologna, Sohm in campo contro il Parma: ha un conto in sospeso. Bologna, Sohm: A Firenze non ha funzionato, dovevo cambiare aria. Qui sono positivoIl Bologna di Vincenzo Italiano sta proseguendo la preparazione alla sfida di mercoledì 11 febbraio, quando al Dall'Ara arriverà la. tuttomercatoweb.com Bologna, Sohm: A Firenze non ha funzionato, dovevo cambiare ariaIl Bologna di Vincenzo Italiano sta proseguendo la preparazione alla sfida di mercoledì 11 febbraio, quando al Dall'Ara arriverà la. tuttomercatoweb.com #Bologna, si presenta #Sohm: “A Firenze non ha funzionato. Avevo bisogno di cambiare aria” x.com Dalla pagina ufficiale del Bologna FC Domani la ripresa, presentazione di Helland e Sohm alle 14:30 I rossoblù riprenderanno ad allenarsi domani in vista di #BFCLazio di Coppa Italia con una seduta alle ore 11:30 a Casteldebole. Eivind Helland e Simon So facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.