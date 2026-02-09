Bologna-Lazio Coppa Italia 11-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera il Bologna sfida la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si gioca al Dall’Ara alle 21:00. Entrambe le squadre cercano di avanzare in questa competizione, e i tifosi si aspettano un match acceso e ricco di emozioni. Gli 11 di partenza sono stati annunciati, e le quote pronostiche danno un leggero vantaggio alla Lazio. I giocatori sono pronti, e il pubblico si prepara a vivere un’altra notte di calcio intenso a Bologna.

L’ultimo match dei quarti di finale di Coppa Italia va in scena mercoledì al Dall’Ara e ci sono di fronte Bologna e Lazio. I felsinei sono in crisi totale e hanno appena perso anche il derby contro il Parma, rimanendo fermi al decimo posto e lontani dalle zone europee. La squadra emiliana sta ottenendo risultati. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Argomenti discussi: Bologna-Lazio, probabili: possibili chance dal 1' per Cambiaghi e Ratkov; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Bologna sempre più giù in classifica, i motivi della crisi rossoblù e cosa succede con Italiano; Coppa Italia: Bologna-Lazio: mercoledì 11 febbraio alle 21.00 su Italia 1 Video.

Probabili formazioni Bologna-Lazio di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Castro, Dallinga, Joao Mario, Gila, Romagnoli, Basic e ProvstgaardBologna e Lazio si sfidano nell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia: chi vince va in semifinale, chi perde viene eliminato. Le scelte di formazione di Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri. goal.com

Coppa Italia, gli arbitri di Napoli-Como e Bologna-LazioDomani e mercoledi scenderanno in campo le quattro squadre rimanenti per completare il tabellone della Coppa Italia. Napoli-Como e Bologna-Lazio assegneranno un posto in semifinale, dove troveranno ... fantacalcio.it

L’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali degli ultimi due quarti di finale di Coppa Italia: scelto Manganiello (con Guariglia VAR) per Napoli-Como, e Chiffi (con Paterna VAR) per Bologna-Lazio. Cosa ne pensate di queste scelte di Rocchi #CalVARes facebook