Bologna-Lazio Coppa Italia 11-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera al Dall’Ara si gioca Bologna contro Lazio, ultima sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. Il calcio d’inizio è previsto alle 21:00. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo, con l’obiettivo di passare il turno e avvicinarsi alla semifinale. I tifosi sono già in fibrillazione, aspettando di vedere chi avrà la meglio in una partita che si preannuncia combattuta.

L’ultimo match dei quarti di finale di Coppa Italia va in scena mercoledì al Dall’Ara e ci sono di fronte Bologna e Lazio. I felsinei sono in crisi totale e hanno appena perso anche il derby contro il Parma, rimanendo fermi al decimo posto e lontani dalle zone europee. La squadra emiliana sta ottenendo risultati. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

