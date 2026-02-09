Bolivia lotta al narcotraffico | distrutte infrastrutture destinate alla produzione di cocaina

La polizia boliviana ha distrutto alcune infrastrutture nel dipartimento di Cochabamba che servivano alla produzione di cocaina. Le forze di sicurezza hanno agito dopo aver individuato dei siti usati per lavorare e raffinare la droga, colpendo duramente il traffico di narcotici nel paese.

La lotta al narcotraffico in Bolivia ha appena subito una svolta decisiva. Le forze di sicurezza hanno individuato e distrutto numerose infrastrutture nel dipartimento di Cochabamba destinate alla lavorazione e produzione di cocaina. Per la popolazione locale la coca ha un valore culturale e tradizionale, tuttavia una parte sostanziosa della coltivazione viene deviata verso reti illegali. La produzione legale di coca in Bolivia alimenta la rete criminale di cocaina. Le autorità riferiscono che le strutture smantellate comprendevano impianti clandestini utilizzati per la trasformazione delle foglie di coca in prodotti illegali, nascoste successivamente in zone rurali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

