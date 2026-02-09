boccia rinviata a giudizio per lesioni e stalking nei confronti di sangiuliano

Il gup di Roma ha deciso di rinviare a giudizio Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice accusata di stalking aggravato, lesioni e interferenze nella vita privata di Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura. La vicenda si svolge tra accuse e risvolti giudiziari, ora nelle mani di un tribunale.

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata ai danni dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Contestati anche i reati di diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi. Il processo è stato fissato al prossimo 6 ottobre. Nel procedimento sono parti civili Sangiuliano, la moglie e l'ex capo di Gabinetto del dicastero, Francesco Gilioli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Caso Sangiuliano, oggi udienza preliminare per Maria Rosaria Boccia: stalking tra accuse; Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni a Sangiuliano; Caso Sangiuliano, chiuse le indagini sugli audio: rischio processo per Maria Rosaria Boccia e un giornalista; Le chat della Boccia finiscono al Garante. E lei protesta: Violata la mia privacy.

