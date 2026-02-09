Bob Olimpiadi 2026 | il calendario e gli orari degli allenamenti ufficiali

Con l’avvio ufficiale degli allenamenti, i preparativi per il bob a Milano Cortina 2026 sono ormai in pieno svolgimento. Gli atleti si allenano intensamente nei giorni che precedono le gare, mentre il conto alla rovescia per i Giochi continua. La città si prepara ad accogliere gli appassionati e a vedere in azione i migliori pilotini del mondo.

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda il bob stanno ufficialmente per incominciare. Sul budello intitolato a Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo il cosiddetto “Sliding Center” vedremo un programma ricchissimo tra bob a 2 maschile e femminile, bob a 4 maschile e monobob femminile. 4 titoli in palio. Di conseguenza, non mancherà una amplissima serie di prove ed allenamenti per ogni categoria per prepararsi nel migliore dei modi alle gare che assegneranno le medaglie. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo di tutti gli allenamenti dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina sono stati annunciati gli orari ufficiali delle gare di bob ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Il salto con gli sci torna sotto i riflettori per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

