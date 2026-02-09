BMW | Riciclo batterie auto elettriche senza processi chimici un nuovo ciclo produttivo sostenibile in Baviera

La BMW ha aperto un nuovo centro a Salching, in Baviera, dedicato al riciclo delle batterie per auto elettriche. La novità è che qui vengono recuperati i materiali delle celle esauste senza usare processi chimici o calore, riducendo così l’impatto energetico. È il primo esempio di un ciclo produttivo più sostenibile e meno inquinante, che potrebbe cambiare il modo di smaltire le batterie in futuro.

La rivoluzione del riciclo delle batterie per auto elettriche è già in corso in Baviera. BMW, in collaborazione con PreZero, ha inaugurato un centro all’avanguardia a Salching, in grado di recuperare i materiali delle celle esauste senza l’utilizzo di processi chimici o termici ad alto consumo energetico. Questa svolta rappresenta un passo fondamentale verso un’economia circolare nel settore automotive, riducendo la dipendenza da materie prime e l’impatto ambientale. Il nuovo impianto, denominato Cell Recycling Competence Center (CRCC), segna una rottura con le metodologie tradizionali di smaltimento delle batterie.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su BMW PreZero Scuola aperta Ial Fvg, nuovo percorso per tecnico dei processi chimici e ambientali Il febbraio dell’IAL FVG porta le porte aperte in tutta la regione. Auto elettriche, Termoli: stop alla gigafactory di batterie Il consorzio Acc ha deciso di fermare il progetto della gigafactory di batterie a Termoli. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su BMW PreZero Argomenti discussi: BMW Group avvia riciclo diretto batterie auto elettriche. Con Encory recupererà materie prime per riutizzo; BMW accelera ancora sulle EV e lancia riciclo diretto batterie; BMW, il riciclo delle batterie è sempre più centrale | FP - News - Auto; Svolta BMW: arriva il riciclo diretto delle batterie senza trattamenti chimici o termici | Quattroruote.it. BMW Group avvia riciclo diretto batterie auto elettriche. Con Encory recupererà materie prime per riutizzoBmw Group ed Encory GmbH hanno avvitato un processo di riciclo diretto per il recupero delle materie prime delle batterie. Con l'entrata in funzione del nuovo Cell Recycling Competence ... motori.ilmessaggero.it BMW Group e PreZero: l’economia circolare entra nel cuore dell’industria auto europeaBMW Group e PreZero siglano un accordo strategico per il riciclo dei veicoli a fine vita: nasce un modello industriale di economia circolare per l’auto. affaritaliani.it In una fase difficile per il riciclo delle batterie, segnata dalla volatilità dei prezzi del litio e dal rallentamento dell’auto elettrica negli Stati Uniti, Redwood Materials trova nuova linfa nei data center. La società statunitense ha annunciato un maxi round di finanzia facebook Concluso il 2° Working Group OIMCE su riciclo delle #MateriePrimeCritiche dei RAEE, batterie e catalizzatori: obiettivi centrati e documenti in arrivo per i Ministeri. #CRM #EconomiaCircolare x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.