bloccato uno straniero sui binari

Un uomo straniero ha camminato sui binari della ferrovia a Nerviano, senza preoccuparsi dei rischi. La polizia è intervenuta e lo ha bloccato prima che potesse succedere qualcosa di grave. Sono stati momenti di tensione, ma alla fine nessuno si è fatto male.

NERVIANO (Milano) Camminava lungo i binari della ferrovia, incurante del pericolo mortale che correva e faceva correre agli altri. Una scena che ha fatto scattare immediatamente l’allarme nel pomeriggio di sabato, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un uomo che si aggirava in modo estremamente rischioso sulla linea ferroviaria di Nerviano, nei pressi di via Primo Maggio. Sul posto sono intervenute rapidamente due pattuglie del Nucleo radiomobile della Polizia locale del Comando unico Nerviano-Pogliano. Gli agenti hanno battuto a lungo la zona lungo i binari fino a individuare il soggetto che, alla vista delle divise, ha tentato la fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

