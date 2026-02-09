Blitz vincente a Torino | la Polisportiva Galli aggancia il terzo posto

La Polisportiva Galli ha vinto in trasferta a Torino, agganciando il terzo posto in classifica. La partita è stata combattuta, ma alla fine i gialloblù sono riusciti a conquistare due punti fondamentali, battendo una delle squadre più forti del campionato. Un risultato che dà morale e spinge la squadra verso le prossime gare.

Arezzo, 09 febbraio 2026 – Impresa esterna per la Polisportiva Galli, che espugna il campo di Torino al termine di una gara intensa e combattuta, conquistando due punti pesantissimi che valgono l'aggancio al terzo posto in classifica proprio ai danni della formazione piemontese. Una sfida equilibrata per tutti i quaranta minuti, risolta soltanto nel finale grazie ai canestri decisivi di Lazzaro e alla freddezza dalla lunetta di Bernardi, che permettono alla squadra di coach Garcia di tornare a San Giovanni Valdarno con una vittoria di grande valore. Avvio di gara all'insegna dell'equilibrio, con Ngamene Takougang e Heriaud ad aprire le danze.

