Blitz della Finanza confiscati reperti archeologici ad imprenditore salernitano

La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato reperti archeologici a un imprenditore locale. I militari hanno eseguito un’ordinanza della Corte di Appello e hanno confiscato una lekythos e un’olpetta di grande valore storico. I reperti risalgono a epoche antiche e sono stati trovati in possesso dell’imprenditore senza autorizzazioni.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito una confisca, emessa dalla locale Corte di Appello, nei confronti di un imprenditore, di alcuni reperti di primario interesse storico ed archeologico, consistenti in una lekythos e un'olpetta, risalenti al.

