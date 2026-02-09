Blitz con kalashnikov sulla Brindisi-Lecce Fermati due sospetti

Questa mattina sulla superstrada Brindisi-Lecce, vicino allo svincolo di Tuturano, si è scatenato il panico. Un gruppo armato ha preso d’assalto due furgoni portavalori, sparando con kalashnikov. La polizia ha subito intercettato due sospetti, che ora sono sotto controllo. La scena si è svolta in pochi minuti, con colpi e tensione palpabile tra gli automobilisti di passaggio. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha lasciato tutti sotto shock. Le forze dell’ordine stanno lavorando per

AGI - Momenti di paura questa mattina sulla superstrada Brindisi–Lecce, all’altezza dello svincolo di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato due  furgoni portavalori. Il blitz è scattato con l’incendio di un mezzo pesante, utilizzato per bloccare entrambe le carreggiate e isolare la zona. Le fiamme hanno avvolto il camion, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario. Indagini in corso. Spari e inseguimento. Secondo le prime informazioni, il commando armato composto da almeno quattro persone. 🔗 Leggi su Agi.it

