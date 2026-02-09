Black out nel giardino di Rebecca | Luce a singhiozzo da cinque mesi Così non riusciamo più a lavorare

Un blackout nel giardino di Rebecca dura ormai da cinque mesi. La luce si accende e si spegne senza preavviso, lasciando lei e la famiglia senza corrente quasi ogni giorno. La situazione sta diventando insostenibile: non riescono più a lavorare, a cucinare o anche solo a stare tranquilli in giardino. Rebecca spiega che questa mancanza di energia li ha costretti a cambiare le loro abitudini, e ora temono che la situazione possa peggiorare ancora. La chiamano più volte al giorno per cercare di risolvere il problema, ma finora senza successo. La voglia

Hai sulle spalle un lungo viaggio, sei sotto la doccia per lasciarti dietro le spalle gli scossoni del treno, sorpassi in autostrada. Quando l'acqua diventa all'improvviso gelida, la luce del bagno si spegne, cala il buio. Giù moccoli come fontane, quelli dei clienti che avevano prenotato una vacanza da sogno. E soprattutto quelli di Eleonora Bernasconi, proprietaria del Bed & Breakfast ' Il giardino di Rebecca ', oasi di relax in via Arginone. Fino all'altro giorno, quando lo scenario è cambiato. "Va avanti così da ottobre dello scorso anno, a causa di alcuni lavori ci tolgono l' energia elettrica per numerose ore durante la giornata.

