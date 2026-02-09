Bimbo alla maestra | Lascio la danza perchè a scuola mi prendono in giro

A Ischia si torna a parlare di bullismo nelle scuole di danza. Una maestra ha scritto un appello acceso contro i pregiudizi e le prese in giro dei ragazzi che praticano questa disciplina. Un bambino, in lacrime, le ha detto che smette perché a scuola viene preso in giro. La vicenda ha scosso genitori e insegnanti, riaccendendo il dibattito su come affrontare il problema.

Tempo di lettura: 2 minuti Polemiche a Ischia dopo l’appello lanciato da una maestra di danza contro il bullismo e i pregiudizi nei confronti dei ragazzi che praticano danza. Il caso è esploso dopo che Barbara Castagliuolo – una lunga esperienza come insegnante – ha reso noto che un suo alunno, un ragazzino cui insegnava danza classica, moderna ed hip hop, aveva nei mesi scorsi manifestato una progressiva insofferenza verso quei corsi. Il giovane ha in seguito deciso di smettere con la danza classica e moderna per proseguire solo con le lezioni di hip hop. “ I miei compagni di classe mi prendono in giro perché faccio il ballerino” ha detto alla sua maestra che è rimasta sbigottita e deciso di rivolgere, attraverso i social, un appello pubblico contro il bullismo e le discriminazioni, una presa di posizione espressa con parole forti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

