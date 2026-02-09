Bimba di due anni trovata morta dai genitori a Genova | aveva lividi sul corpo

Una bambina di due anni è stata trovata senza vita nel suo lettino dai genitori a Bordighera, nella zona di Morghe. I genitori hanno notato lividi sul suo corpo e hanno chiamato subito le forze dell’ordine. Ora si indaga per capire cosa sia successo.

Una bambina di 2 anni è stata trovata morta nel suo lettino dai genitori, in località Morghe, a Bordighera. Immediata la chiamata al 118, ma una volta sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono state trovate alcune ecchimosi sul corpo della bimba di due anni, trovata priva di conoscenza questa mattina nel proprio lettino dai genitori, che hanno subito allertato il 118. La piccola sarebbe morta per arresto cardiocircolatorio. Oltre ai carabinieri di Bordighera, sul posto si è recato il medico legale che avrebbe appunto evidenziato alcuni lividi. I segni potrebbero essere compatibili con una caduta, riferita dalla madre della bimba ai militari e che sarebbe avvenuta ieri sera. 🔗 Leggi su Feedpress.me

