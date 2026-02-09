Bimba di 2 anni morta in casa a Bordighera arrestata la madre Aveva lividi sul corpo

La mamma di due anni trovata morta a Bordighera è stata arrestata. La polizia ha trovato la bambina con lividi sul corpo e ha deciso di fermare la madre con l’accusa di omicidio preterintenzionale. I due fratellini di 10 e 9 anni erano in casa al momento. La scena ha sconvolto il quartiere e ora si indaga sulle cause di questa tragedia.

È stata arrestata con l'ipotesi di omicidio preterintenziale la madre della bambina di due anni morta nella casa dove viveva con due fratellini di 10 e 9 anni, a Bordighera in provincia di Imperia. La donna, che viene sentita dai carabinieri Bordighera, alla presenza del pm Meglio, ha detto di essere uscita e di aver lasciato i bambini a casa. Quando è rientrata, secondo il suo racconto, ha trovato la bimba che, secondo la sua versione, era caduta dalle scale qualche giorno fa. Ma la prima ispezione del medico legale sul cadavere della piccola avrebbe smentito le sue parole. I carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per trovare conferma alle parole della donna.

