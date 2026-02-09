Biglietti bus Orizzonti | Bene la proposta gratis per i giovani

A Padova si discute di come abbassare i costi del trasporto pubblico. Orizzonti propone di rendere i biglietti gratis per i giovani, mentre si lavora anche a una revisione delle tariffe. La città vuole rendere più accessibile il bus per chi ha meno possibilità di spendere. La proposta sta incontrando attenzione tra i cittadini e le istituzioni.

Padova, il costo del viaggio: tra biglietti gratis per i giovani e la revisione delle tariffe richieste da Orizzonti. L'accessibilità al trasporto pubblico a Padova è al centro di un dibattito che si infittisce, con l'associazione civica Orizzonti che accoglie con favore la potenziale introduzione di un biglietto gratuito per i minorenni nel trasporto pubblico locale, ma al contempo sollecita una profonda revisione delle tariffe applicate, in particolare quelle oggetto di aumento nel 2023. La proposta di un agevolamento economico per i giovani, avanzata dall'assessore comunale ai trasporti di Padova, Ragona, ha riaperto una discussione sulle politiche tariffarie che riguardano l'intera cittadinanza.

