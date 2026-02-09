Meghan Markle sceglie di fare da sola alla sua ultima uscita a Los Angeles. Arriva ai Paramount Studios con un look che lascia poco spazio alle parole, puntando tutto sul suo stile. La duchessa indossa una nuova uniforme da diva, bianco ghiaccio e velluto, che suscita già molto chiacchiericcio. Meghan vuole parlare col suo abbigliamento, senza bisogno di parole.

A i Paramount Studios di Los Angeles, Meghan Markle si presenta da sola e con un’idea precisa: far parlare il guardaroba al posto suo. L’occasione è il Fifteen Percent Pledge Gala, evento benefico che incoraggia i retailer a dedicare il 15% dei propri spazi a brand di proprietà afroamericana. La duchessa di Sussex sceglie proprio uno di questi marchi – Harbison Studio – per firmare il suo ingresso. Meghan Markle, i look agli Invictus Games. guarda le foto Meghan Markle va sul sicuro in bianco e nero. L’abito è un lungo bustier senza spalline in Cloud Dancer, il bianco ghiaccio incoronato Pantone 2026, bordato da profili neri che seguono lo scollo a cuore come una dichiarazione grafica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Bianco ghiaccio e mantello in velluto: la nuova uniforme da diva di Meghan Markle

