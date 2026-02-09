L’ex arbitro Bergonzi torna a criticare il VAR, definendo la sua applicazione “la strada sbagliata” e confessando di avere “grandissima paura” per il futuro del calcio. In un’intervista, spiega le sue preoccupazioni e i motivi per cui pensa che questa tecnologia possa portare più problemi che benefici. Bergonzi non risparmia critiche alle decisioni prese finora e invita a riflettere su come il VAR venga utilizzato nelle partite.

Inter News 24 Bergonzi duro sul VAR: «Strada sbagliata: ho grandissima paura. Vi spiego.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. L’ultimo turno di campionato ha lasciato dietro di sé una scia di polemiche infuocate, confermando che il rapporto tra il calcio italiano e la tecnologia è tutt’altro che risolto. Al centro del mirino sono finiti ancora una volta gli arbitri e l’utilizzo del VAR, protagonisti di episodi che hanno ridisegnato gli equilibri delle partite e scatenato il dibattito mediatico. Il rigore della discordia: Napoli-Genoa sotto la lente. Il punto di rottura si è consumato durante il match tra il Napoli e il Genoa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bergonzi duro sul VAR: «Strada sbagliata: ho grandissima paura. Vi spiego…»

Approfondimenti su Bergonzi Var

Bove condivide il suo percorso di adattamento al Watford, evidenziando come abbia affrontato le sfide del trasferimento in Inghilterra.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bergonzi Var

Argomenti discussi: Bergonzi: McKennie è rosso, incoerente abbia deciso il Var. Per Conceicao ci stava il secondo giallo.

Bergonzi: Impossibile non andare a rivedere al VAR il contatto Gila-CabalIntervenuto negli studi di Rai Sport, l'ex arbitro Mauro Bergonzi analizza l'episodio da moviola più importante di Juventus-Lazio di ieri sera, ovvero il fallo da rigore ... tuttojuve.com

Bergonzi: “La sconfitta a tavolino non c'è più da 30 anni, da quel famoso Atalanta-Napoli della monetina. La sconfitta a tavolino c'è quando viene sospesa definitivamente una partita per ordine pubblico. Chiaro che se fosse successo qualcosa nelle consegue facebook